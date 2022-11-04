Потерял руку и 30 кг веса. История освобожденного из плена РФ моряка Романа

Он встретил наступление врага в Азовском море. Моряк Роман родился в Крыму и более 20 лет жил и служил в Мариуполе.

43-летний пограничник морской охраны вспоминает, что сначала он защищал порт и судоремонтный завод, а затем по приказу бился за Мариуполь внутри города.

15 апреля во время минометного обстрела Роман получил ранение и потерял руку. Помощь ему оказывали уже на Азовстали.

– Слава богу там врачи, хирурги. Они свою работу делали. Это настоящие герои. О сдаче никогда и мысли не было, – вспоминает военный.

Но в мае по приказу президента все военнослужащие вышли из Азовстали. Романа и его собратьев поместили в колонию в Еленовке. Условия там были ужасные.

— Бараки, рассчитанные на 100-120 человек. Нас жило 500 сначала. Потом развозили ребят, нас оставалось 300-350, – рассказывает Роман.

В плену военные подвергались постоянному психологическому давлению, говорит моряк. Оккупанты заставляли их слушать гимн России, почти не кормили. Человек похудел на 30 килограммов.

Боец пробыл во вражеском плену полтора месяца. В июне его вместе с другими военными обменяли. Сейчас Роман проходит реабилитацию, возвращается к обычному весу. А еще ожидает протезирования, чтобы как можно быстрее вернуться на службу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.