Втратив руку та 30 кг ваги. Історія звільненого з полону РФ моряка Романа

Він зустрів наступ ворога в Азовському морі. Моряк Роман народився у Криму та понад 20 років жив і служив у Маріуполі.

43-річний прикордонник морської охорони пригадує, що спочатку він обороняв порт та судноремонтний завод, а потім за наказом захищав Маріуполь всередині міста.

15 квітня під час мінометного обстрілу Роман дістав поранення та втратив руку. Допомогу йому надавали вже на Азовсталі.

– Слава богу там лікарі, хірурги. Вони свою роботу робили. Це справні герої. Про здачу ніколи й думки не було, – пригадує військовий.

Але у травні за наказом президента всі військовослужбовці вийшли з Азовсталі. Романа та його побратимів помістили в колонію в Оленівці. Умови там були жахливі.

– Бараки, розраховані на 100-120 людей. Нас жило 500 спочатку. Потім розвозили хлопців, нас залишалось 300-350, – розповідає Роман.

У полоні військові зазнавали постійного психологічного тиску, каже моряк. Окупанти змушували їх слухати гімн Росії, майже не годували. Чоловік схуд на 30 кілограмів.

Боєць пробув у ворожому полоні півтора місяця. У червні його разом з іншими військовими обміняли. Нині Роман проходить реабілітацію, повертається до звичної ваги. А ще очікує на протезування, щоб якнайшвидше повернутися до служби.

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