По сравнению с 2014 годом украинская армия мощно выросла. Об этом в эфире телемарафона сообщил Герой Украины и руководитель Киевского военного лицея им. Ивана Богуна Игорь Гордийчук. Он также описал портрет украинских защитников сегодня.

Сейчас наши защитники очень готовы. Это не только мое субъективное, это общемировое мнение. С каждым днем ​​мы приобретаем возможности. Да, нас меньше по количеству, но за счет высокой мотивации, достойной подготовки и помощи международных друзей, в нашей победе нет сомнений, – заверил Гордийчук.

По его словам, народу Украины нужно просто сохранять психологическую выдержку, заботиться о собственной безопасности и соблюдать все рекомендации безопасности.

Враг хочет сломать нас психологически. Видите ли, он не воюет против наших Вооруженных сил – мы твердо удерживаем позиции по всем направлениям. Враг сейчас применяет террористические методы против детей, женщин, пожилых людей, – говорит Герой Украины.

Тем временем российские силы в Украине продолжают страдать от логистических проблем. У них серьезная нехватка пищи, топлива, теплой одежды и боевого духа. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время закрытого брифинга в Пентагоне 22 марта.