Потерял все конечности, но еще сутки боролся за жизнь: прощание с 24-летним бойцом ООС

На фронте не утихают обстрелы. Сегодня на родной Сумщине похоронили 24-летнего солдата 24-й бригады Эдуарда Лободу.

Накануне во время одной из операций он подорвался на вражеской мине, потерял все конечности, но еще сутки боролся за жизнь.

Парамедик Афина одна из первых оказывала помощь Эдуарду, которого за считанные минуты после подрыва привезли собратья. От взрыва мины ему оторвало все конечности, травмировало грудную клетку, повредило глаза. Медики вспоминают – несмотря на ранения, парень был в сознании и держался мужественно пока военные врачи проводили стабилизационные действия для отправки в госпиталь. Постоянно шутил и успокаивал собратьев.

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Смерть Эдуарда стала шоком для всех. Потеряв все конечности и несколько литров крови, он боролся за свою жизнь почти сутки.

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