Втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя: прощання з 24-річним бійцем ООС

На фронті не вщухають обстріли. Сьогодні на рідній Сумщині поховали 24-річного солдата 24-ї бригади Едуарда Лободу.

Напередодні під час однієї з операцій він підірвався на ворожій міні, втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя.

Парамедик Афіна одна з перших надавала допомогу Едуарду, якого за лічені хвилини після підриву привезли побратими. Від вибуху міни йому відірвало всі кінцівки, травмувало грудну клітину, пошкодило очі. Медики пригадують – попри поранення, хлопець був при тямі та тримався мужньо поки військові лікарі проводили стабілізаційні дії для відправлення у госпіталь. Постійно жартував та заспокоював побратимів.

Дивіться: Обстрілюють із заходом сонця: бійці ООС про тактику бойовиків

Смерть Едуарда стала шоком для всіх. Втративши всі кінцівки та кілька літрів крові, він боровся за своє життя майже добу.

Раніше Факти ICTV писали, як військові ООС захищають Красногорівку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.