Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин находится в международном розыске по делу о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом рассказала сегодня на брифинге советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Дело касается схемы поставок угля из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) на подконтрольную Киеву территорию в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям “Л/ДНР”.

По версии следствия, в 2014 году были сорваны контракты на поставку угля из ЮАР (чему якобы способствовал Петр Порошенко), после чего по требованию России были подписаны контракты на поставку угля с оккупированного Донбасса.

Уголовное производство осуществляется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации).

Сапьян напомнила, что в сентябре-ноябре 2021 года в этом уголовном производстве было сообщено о подозрении народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре, а также экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. А 20 декабря 2021 года о подозрении сообщено пятому президенту Украины Петру Порошенко.

– Расследование продолжается. Все виновные будут привлечены к ответственности. Сергей Кузяра находится под домашним арестом, Виктор Медведчук – под домашним арестом. А Владимир Демчишин – в международном розыске, место его пребывания устанавливается, — подчеркнула представительница ГБР.

По утверждению следствия, Петр Порошенко в свое время способствовал назначению Владимира Демчишина на должность министра энергетики и угольной промышленности.

– Демчишин не только способствовал в реализации этой схемы (поставок угля из ОРДЛО, — Ред.), но и отменил все решения предшественника, которые ставили работу предприятий на оккупированных территориях и сотрудничество с ними вне закона, — заявила Сапьян.

Она добавила, что из-за таких действий энергетическая отрасль Украины была поставлена в зависимость от России и террористических организаций “Д/ЛНР”.

В чем подозревают Демчишина

В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили Владимиру Демчишину о подозрении в содействии террористическим организациям “Л/ДНР”.

По версии следствия, он издал ряд приказов в 2014-2015 годах о назначении на должности в государственных предприятиях на оккупированных территориях представителей “Л/ДНР”.

Кроме того, следствие настаивает на том, что Демчишин заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании подписать договоры с представителями террористических организаций. Речь идет о поставках угля на сумму более 3 млрд грн.

В начале декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержание Владимира Демчишина.

Больше деталей об “угольном деле” и его фигурантах – в материале.