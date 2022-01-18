Вугілля досить: у Міненерго пообіцяли стабільне постачання електроенергії
Енергетична система України працює стабільно, тому громадяни не мають приводу турбуватися про перепади напруги, оскільки в країні сформовано достатній резерв, щоб покрити піки споживання.
Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Герман Галущенко.
За його словами, на сьогоднішній день на складах на 26% більше вугілля, ніж було цього ж періоду минулого року. При цьому, щоб не залежати від поставок з РФ, Україна завозить імпортне вугілля.
Галущенко додав, що постачання йде за чітким графіком, а перший аукціон із продажу газу підприємствам, які виробляють соціальні продукти, напередодні пройшов нормально.
Міністр зазначив, що було закуплено 100% блакитного палива і уряд планує проводити подібні продажі двічі на місяць.
– Все відбуватиметься нормально, і буде забезпечена відповідна можливість отримувати газ, якщо взяти попередній аукціон, то відповідна ціна була 11 тисяч 599 гривень, – заявив чиновник.
Він також зазначив, що споживання електроенергії продовжує зростати. На сьогоднішній день у моменти пікової активності воно сягало 23 тисяч МВт.
Галущенко також додав, що вже другий місяць поспіль відбувається накопичення вугілля на складах.
– Ми розрахували можливі додаткові навантаження на енергосистему, які ми спокійно зможемо покрити, маючи відповідний резерв потужностей, що генерують, – резюмував він.
Міністр також нагадав, що Україна диверсифікувала джерела постачання енергоносіїв, а імпорт відбувається здебільшого морським шляхом.