Вибори президента США: кандидати від демократів та їх ставлення до України

Всі демократи, які змагаються за номінацію, засуджують російську агресію проти України. Але дехто виступає за жорсткішу позицію Вашингтона щодо Москви. Наприклад, сенаторка Емі Клобучар, яка відвідала Україну у 2016 році, за сильніші санкції проти Росії.

Згідно з даними опитувань, за першість у Нью-Гемпширі змагатимуться Берні Сандерс і Піт Бутиджидж. Сандерс сенатор із Вермонту, сусіднього штату, і 2016 року він переміг тут із відривом у понад 20% голосів від Клінтон.

Далі йдуть Емі Клобучар, Елізабет Воррен і Джо Байден, у яких майже однакові шанси на перемогу. Загалом по країні, четвірка лідерів виглядає інакше.

Байден досі на другому місці, а на четвертому Майкл Блумберг, який отримав фактично нульовий результат в Айові. Він робить ставку на штати, які голосують пізніше, і витрачає на агітацію шалені гроші. На цей час 250 млн доларів на рекламу на телебаченні, і ще 50 на соцмережі. Експерти розглядають його як потенційного лідера.

Факти ICTV раніше писали про те, хто буде наступним президентом США та чому провалився імпічмент Трампу.

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