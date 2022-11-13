Выдающаяся победа Украины и унижение Путина. Реакция мира на новости из Херсона

Уход российских войск из Херсона – чрезвычайная победа для Украины. Ведь единственный захваченный Россией областной центр вернулся под украинский флаг – заявил советник президента США по вопросам нац безопасности Джейк Салливан. Украинцев с новой победой приветствовал целый ряд иностранных партнеров.

“Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу именно здесь, на Херсонщине. Весь мир отдает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!” Анка Фельдгузен, Госпожа Посол Германии в Украине

“Меня вдохновляют новости о том, как отважные защитники Украины вошли в город Херсон. Россия могла бы завершить эту войну сегодня, выведя свои войска из остальной территории Украины”, Бриджит Бринк, Госпожа США в Украине

“Приветствую с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать украинцев и украинок”, президент Франции Эммануэль Макрон.

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