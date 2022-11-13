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Факти / Відео / Україна

Видатна перемога України та приниження Путіна. Реакція світу на новини з Херсону

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Відхід російських військ з Херсона – надзвичайна перемога для України. Адже єдиний захоплений Росією обласний центр повернувся під український прапор – заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Українців із новою перемогою привітала ціла низка іноземних партнерів.

“Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу саме тут, на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам’ять полеглим!” Анка Фельдгузен, Пані Посол Німеччини в Україні

“Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон. Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України”, Бріджіт Брінк, Пані Посол США в Україні

“Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме українців та українок”, президент Франції Еммануель Макрон.

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