Выдающийся хирург и украинец. Кем был Николай Склифосовский

13 декабря исполняется 115 лет со дня смерти выдающегося украинского хирурга Николая Склифосовского. Во время первой своей операции, от неистового крика женщины он потерял сознание, с тех пор всеми силами пытался облегчить страдания пациентов, поэтому первым в мире и применил метод местной анестезии.

Он сконструировал рентген-аппарат и настаивал на том что оперировать нужно в чистоте, так как от этого зависит спасение человека. А еще любил пить пиво, имел собственную пивоварню и угощал этим напитком селян.

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В жилах Склифосовского текла украинская кровь, рассказывают исследователи. Его детство прошло в Одессе, здесь еще молодой хирург проводит свои первые оперативные вмешательства. Затем он был участником четырех войн.

Медик понимал, что на фронте есть реальная возможность усовершенствовать практику. Он воспользовался этой возможностью сполна – оперировал по несколько суток без передышки.

Настоящей отрадой для утомленного хирурга была Полтавщина. Приезжая сюда из Москвы, медик говорит исключительно на украинском.

Для местных он был хирургом, терапевтом и акушером. А в свободное время – настоящим садовником, превращая полтавский край в живописную Швейцарию.

Именно здесь проходят последние годы жизни выдающегося хирурга. После очередного инсульта, его сердце останавливается навсегда. Хоронят Склифасовского под Полтавой, рядом с могилой сына.

Между тем, славой выходца из Украины пользуются в России. Его именем названа одна из самых известных московских больниц. Правда, при жизни он там никогда и не бывал, отмечают исследователи.

Напомним, 26 октября в Украине отметили 200-летие известного сахарного бизнесмена и благодетеля Николы Терещенко.

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