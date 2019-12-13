Видатний хірург та українець. Ким був Микола Скліфосовський

13 грудня виповнюється 115 років із дня смерті видатного українського хірурга Миколи Скліфосовського. Під час першої своєї операції, від несамовитого крику жінки він втратив свідомість, відтоді усіма силами намагався полегшити страждання пацієнтів, тому першим у світі і застосував метод місцевої анестезії.

Він сконструював рентген-апарат і наполягав, на тому що оперувати потрібно в чистоті, бо від цього залежить порятунок людини. А ще любив пити пиво, мав власну броварню і частував цим напоєм селян.

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У жилах Скліфосовського текла українська кров, розповідають дослідники. Його дитинство минуло в Одесі, тут ще молодий хірург проводить свої перші оперативні втручання. Потім він був учасником чотирьох воєн.

Медик розумів, що на фронті є реальна можливість удосконалити практику. Він скористався цією можливістю сповна – оперував по кілька діб без перепочинку.

Справжньою відрадою для стомленого хірурга була Полтавщина. Приїжджаючи сюди із Москви, медик говорить виключно українською.

Для місцевих він був хірургом, терапевтом і акушером. А у вільний час – справжнім садівником, перетворюючи полтавський край у мальовничу Швейцарію.

Саме тут минають останні роки життя видатного хірурга. Після чергового інсульту, його серце зупиняється назавжди. Ховають Скліфасовського під Полтавою, поруч із могилою сина.

Тим часом славою вихідця з України користаються у Росії. Його іменем назвали одну із найвідоміших московських лікарень. Щоправда, за життя він там ніколи й не бував, наголошують дослідники.

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