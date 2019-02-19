Выход США из соглашения с РФ по РСМД выгоден Украине – Пайфер

Выход США из соглашения с Россией о ракетах средней и малой дальности может стать выгодным Украине – откроет возможность создать собственные неядерные ракетные силы средней и малой дальности.

Об этом в статье написал аналитик Стэндфордского центра международной безопасности, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

С распадом соглашения между Вашингтоном и Москвой другим странам больше не нужно соблюдать ограничений, которые она предусматривает. Они, в частности и наша страна, имеют право отозвать свое участие в договоре.

Читайте: Сенат США призвал Трампа вооружить Украину на море – резолюция

Пайфер предупредил, в таком случае со стороны России будет яростное сопротивление, а некоторые европейские государства выскажут беспокойства, потому что технически могут оказаться в радиусе действия таких украинских ракет.

К слову, США планируют значительно увеличить военный контингент в Польше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.