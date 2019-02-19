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Вихід США з угоди із РФ про РСМД вигідний Україні – Пайфер

Вихід США з угоди із Росією про ракети середньої та малої дальності може стати вигідним Україні – відкриє можливість створити власні неядерні ракетні сили середньої та малої дальності.

Про це у статті написав аналітик Стенфордського центру міжнародної безпеки, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Із розпадом угоди між Вашингтоном та Москвою іншим країнам більше не потрібно дотримуватися обмежень, які вона передбачає. Вони, зокрема й наша країна, мають право відкликати свою участь у договорі.

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Пайфер попередив, у такому разі з боку Росії буде шалений спротив, а деякі європейські держави висловлять занепокоєння, бо технічно можуть опинитися в радіусі дії таких українських ракет.

До слова, США планують значно target=”_blank” збільшити військовий контингент в Польщі.

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