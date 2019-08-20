Преподавателя из Харькова обвиняют в прославлении боевиков и аннексии Крыма

В Харькове скандал вокруг взглядов преподавателя танкового института. Его называют фанатиком так называемого русского мира и террориста Гиви.

Информацию об этом разместили пользователи Facebook-сообщества Предатели военной присяги. Отмечается, что полковник запаса Геннадий Бондарев, который более 30 лет преподаёт в военном вузе психологию и педагогику, с 2014-го года в соцсети Одноклассники делал репосты и ставил лайки на информацию, которая прославляла боевиков, аннексию Крыма и уничтожение украинского государства.

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Сам преподаватель называет заявление провокацией, мол, сетью не пользовался почти два года, с тех пор как ее запретили в Украине, и предполагает, что его страницу могли взломать.

После скандала Бондарев удалил профиль в Одноклассниках. В институте начали служебную проверку, если информация подтвердится, то преподавателя минимум уволят.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что СБУ закрыла дело о поддержке сепаратизма сотрудниками Укринбанка.

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