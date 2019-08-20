Викладача із Харкова звинувачують у прославленні бойовиків і анексії Криму
У Харкові скандал навколо поглядів викладача танкового інституту. Його називають фанатиком так званого русского міра і терориста Гіві.
Інформацію про це розмістили користувачі Facebook-спільноти Зрадники військової присяги. Наголошують, що полковник запасу Геннадій Бондарев, який понад 30 років викладає у військовому виші психологію і педагогіку, з 2014-го року у соцмережі Однокласники перепощував і ставив лайки на інформацію, яка прославляла бойовиків, анексію Криму та знищення української держави.
Читайте: Деякі без голови служать, а тут лише ноги немає – офіцер ЗСУ, який ледь не став сепаратистом
Сам викладач називає заяву провокацією, мовляв, мережею не користувався майже два роки, відколи її заборонили в Україні, і припускає, що його сторінку могли зламати.
Після скандалу Бондарев видалив профіль в Однокласниках. В інституті розпочали службову перевірку, якщо інформація підтвердиться, то викладача щонайменше звільнять.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що СБУ закрила справу про підтримку сепаратизму співробітниками Укрінбанку.