Викладача із Харкова звинувачують у прославленні бойовиків і анексії Криму

У Харкові скандал навколо поглядів викладача танкового інституту. Його називають фанатиком так званого русского міра і терориста Гіві.

Інформацію про це розмістили користувачі Facebook-спільноти Зрадники військової присяги. Наголошують, що полковник запасу Геннадій Бондарев, який понад 30 років викладає у військовому виші психологію і педагогіку, з 2014-го року у соцмережі Однокласники перепощував і ставив лайки на інформацію, яка прославляла бойовиків, анексію Криму та знищення української держави.

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Сам викладач називає заяву провокацією, мовляв, мережею не користувався майже два роки, відколи її заборонили в Україні, і припускає, що його сторінку могли зламати.

Після скандалу Бондарев видалив профіль в Однокласниках. В інституті розпочали службову перевірку, якщо інформація підтвердиться, то викладача щонайменше звільнять.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що СБУ закрила справу про підтримку сепаратизму співробітниками Укрінбанку.

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