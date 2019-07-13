Выкатился за полосу: из-за аварии с самолетом в Жулянах задержали почти 20 рейсов

Почти 20 рейсов отменили, такое же количество задерживается. 13 июля с полуночи аэропорт Жуляны не работал. Работу аэропорта заблокировала авария на взлетной полосе. Самолет, следовавший в Киев из Минска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Возобновил свою работу аэропорт уже после обеда.

С шести утра Нила в аэропорту Жуляны, женщина живет в Германии. 13 июля еще в обед она должна попасть домой. Но, с семьей, с маленькими детьми, они почти 10 часов заблокированы на киевском аэродроме. Работники аэропорта им ничего не объясняют.

Читайте: На Полтавщине разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Заблокировал работу аэропорта инцидент на взлетной полосе. В полночь Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Белавиа Airlines выкатился за пределы полосы, пассажиры не пострадали.

Официальной причины аварии в аэропорту не называют, пассажиры говорят у судна сломалось шасси. Поэтому с утра самолеты из Жулян не летят, и не приземляются. Все это время Boeing забирали со взлетной полосы.

С чемоданами люди топчутся у входа, и в терминале аэропорта, не могут вылететь более тысячи туристов. Это путешественники, направлявшиеся в Варшаву, Ригу, Вену, в общем почти два десятка рейсов. Когда вылетят и почему так долго эвакуируют самолет, работники аэропорт не комментируют. В пресс-службе аэропорта сегодня очевидно выходной.

Некоторые вылеты из Жулян перенесли в аэропорт Борисполь. Людей перевозили туда автобусами. В частности, такой трансфер 150 пассажирам обеспечил итальянский лоукостер.

Рейсы, в основном компании Wizz Air, направить к другому аэропорта не смогли. Вылеты в 17 направлениях отменили. Нила – единственная из пассажиров своего самолета, которой поменяли билет на другой день. Остальные – сдали билеты в кассу, им должны вернуть средства в течение трех дней. Посадку в аэропорту восстановили в 15 часов. До сих пор задерживаются вылеты в Рим, Ларнаку и Бергамо.

Напомним, в Харьковской области во время учебного полета упал самолет Л-39, которым управлял курсант Национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.