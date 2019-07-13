Викотився за смугу: через аварію з літаком в Жулянах затримали майже 20 рейсів

Майже 20 рейсів скасували, ще така ж кількість затримується. 13 липня з опівночі аеропорт Жуляни не працював. Роботу летовища заблокувала аварія на злітній смузі. Літак, який прямував до Києва з Мінська викотився за межі злітно-посадкової смуги. Відновив свою роботу аеропорт вже після обіду.

З шостої ранку Ніла у аеропорту Жуляни, жінка мешкає у Німеччині. 13 липня ще в обід вона мала б потрапити додому. Утім з родиною, з маленькими дітьми, вони майже 10 годин заблоковані на київському летовищі. Працівники аеропорту їм нічого не пояснюють.

Читайте: На Полтавщині розбився легкомоторний літак, є загиблі

Заблокував роботу аеропорту інцидент на злітній смузі. Опівночі Boeing 737, що належить авіакомпанії Белавія Airlines викотився за межі смуги, пасажири не постраждали.

Офіційної причини аварії в аеропорту не називають, пасажири подейкують у судна зламалося шасі. Тож від ранку літаки з Жулян не летять, і не приземляються. Увесь цей час Boeing забирали зі злітної смуги.

З валізами люди тупцюють біля входу, і в терміналі аеропорту, не можуть вилетіти більше тисячі туристів. Це мандрівники, які прямували до Варшави, Риги, Відня, загалом майже два десятки рейсів. Коли вилетять та чому так довго евакуйовують літак, працівники аеропорт не коментують. У прес-служби аеропорту сьогодні вочевидь вихідний.

Деякі вильоти з Жулян перенесли до аеропорту Борисполя. Людей перевозили туди автобусами. Зокрема, такий трансфер 150 пасажирам забезпечив італійський лоукостер.

Рейси, здебільшого компанії Wizz Air, направити до іншого аеропорта не змогли. Вильоти у 17 напрямках скасували. Ніла – єдина з пасажирів свого літака, якій поміняли квиток на інший день. Решта – здали білети до каси, їм мають повернути кошти протягом трьох днів. Посадку у аеропорту відновили о 15 годині. Досі затримуються вильоти до Риму, Ларнаки та Бергамо.

Нагадаємо, у Харківській області під час учбового польоту впав літак Л-39, яким керував курсант Національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.