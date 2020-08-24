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Вышиванки, флаги и автопробег: как День независимости Украины праздновали в регионах

Праздновали День независимости Украины во всех ее регионах. Ужгород встретил рассвет традиционной Молитвой за Украину и многоголосым Гимном.

Во Львове на Марш непокоренных вышли сотни военных и жителей города. В центре у Гарнизонного храма развернули шестиметровый флаг Украины, на котором желающие могли оставить свою подпись.

В Одессе жители города собрались в вышиванках и продолжили празднование патриотическим автопробегом на Приморском бульваре.

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В Виннице тоже горожане собрались в вышиванках и устроили велопарад. А в Николаеве с флагами в автоколонну машин и мотоциклов объединились впервые.

Также в сопровождении военного оркестра огромный флаг пронесли горожане, бойцы и волонтеры улицами Днепра. Торжества ко Дню независимости Украины там завершили концертом песен, рожденных в АТО.

В Киеве 24 августа также состоялась торжественное шествие ветеранов. Началось оно возле парка Шевченка и закончилось на Майдане Независимости.

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