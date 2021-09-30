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Олена Баранова |

О молодежи, которой нет места для творчества: в Киеве стартовала выставка

Открытие выставки “На акватории завода купаться было запрещено” состоялось на днях в Центре современного искусства М17. Это первая масштабная презентация работ художников, которые в последние годы работали на территории бывшего Одесского судоремонтного завода, превратив ее в культурный кластер и трансмедиальную лабораторию.

Мы этот проект готовили более полугода, объединили более 20 художников. Этот проект, эта выставка вообще поднимает вопрос о положении молодых художников, молодежи, которой нет места где творить.

Поэтому благодаря организаторам и меценатской поддержке, украинские художники могут показать свои работы широкой публике.

И хотя посетители находятся в центре современного искусства, здесь есть зал с экспонатами, знакомыми старшему поколению. Поэтому есть и что вспомнить, и над чем подумать.

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