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Олена Баранова |

Про молодь, якій немає місця для творчості: у Києві стартувала виставка

Відкриття виставки “На акваторії заводу купатися було заборонено“ відбулося цими днями в Центрі сучасного мистецтва М17. Це перша масштабна презентація робіт митців, які протягом останніх років працювали на території колишнього Одеського судноремонтного заводу, перетворивши її на культурний кластер і трансмедіальну лабораторію.

Ми цей проект готували більше півроку, об’єднали більше 20 художників. Цей проект, ця виставка взагалі піднімає питання про становище молодих художників, молоді, якій немає місця де творити.

Тож завдяки організаторам та меценатській підтримці, українські митці мають змогу показати свої роботи на широкий загал.

І хоч відвідувачі знаходяться в центрі сучасного мистецтва, тут є зала з експонатами, знайомими старшому поколінню.  Тож є і що згадати, і над чим поміркувати.

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