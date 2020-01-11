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Факты / Видео / Украина / Политика

Выдержать натиск Кремля и построить экономику. Что ждет Украину в 2020 году

Инициативность, креативность, трудолюбие и удача – все это понадобится нашей стране в этом году. Он будет не простым: многие законы необходимо принять, выстоять в апрельской битве с Россией в нормандском формате. Также нужно держать фронт, потому что Кремль не спешит что-то делать для завершения войны и экономику развивать.

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Какая судьба Трампа и которые будут отношения Украины и США, какими могут быть результаты апрельской встречи в нормандском формате, что будет с экономикой и оправдает ли правительство и парламент кредит доверия, который получил от украинцев, смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, Грузия хочет аналог нормандского формата для возвращения оккупированных РФ территорий

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