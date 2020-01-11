Витримати натиск Кремля та розбудувати економіку. Що чекає на Україну в 2020 році

Ініціативність, креативність, працьовитість і удача – все це знадобиться нашій країні цього року. Він буде не простим: чимало законів необхідно прийняти, вистояти у квітневій битві з Росією в нормандському форматі. Також потрібно тримати фронт, бо Кремль не поспішає щось робити задля завершення війни та й економіку розвивати.

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Яка доля Трампа та які будуть відносини України та США, якими можуть бути результати квітневої зустрічі в нормандському форматі, що буде з економікою та чи виправдає уряд і парламент кредит довіри, який отримав від українців, дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, Грузія хоче аналог нормандського формату для повернення окупованих РФ територій.

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