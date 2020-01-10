PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Конгресс США проголосовал за запрет Трампу на военные действия против Ирана

В Конгрессе проголосовали за запрет президенту Дональду Трампу на военные действия против Ирана без соглашения.

Дональд Трамп

Палата представителей приняла резолюцию об ограничении президента США Дональда Трампа проводить военные действия против Ирана без соглашения с Конгрессом.

За это проголосовали 224 конгрессмена, против – 194. Среди тех, кто поддержал резолюцию, были и республиканцы.

Читайте: Иран отверг предложение США о сотрудничестве

Чтобы документ вступил в силу, за него еще должен проголосовать Сенат.

В резолюции Трампа призвали “прекратить использование вооруженных сил США для ведения боевых действий в Иране или против него”, если Конгресс не объявит о войне или не примет специальное разрешения на использование ВС.

Напомним, 8 января Корпус стражей Исламской революции Ирана атаковал две иракские военные базы, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.

Источник: CNN

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Иран пригласил США присоединиться к расследованию авиакатастрофы МАУ
Иран пригласил США присоединиться к расследованию авиакатастрофы МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Видео ракетного удара снято в городе, где упал самолет МАУ – Bellingcat
Иран привлечет компанию Boeing к расследованию катастрофы лайнера МАУ
Иран привлечет компанию Boeing к расследованию катастрофы лайнера МАУ
Борис Джонсон
Вслед за Трюдо Джонсон предположил, что именно Иран сбил Boeing 737
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Появилось видео попадания ракеты в авиалайнер МАУ – Bellingcat
Информация о звонке члена экипажа МАУ своим родственникам – фейк
Информация о звонке члена экипажа МАУ своим родственникам – фейк
Джастін Трюдо
Украинский самолет МАУ сбила иранская ракета – Трюдо
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Иран не мог ошибочно сбить самолет МАУ – гражданская авиация
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка