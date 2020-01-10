Конгресс США проголосовал за запрет Трампу на военные действия против Ирана

В Конгрессе проголосовали за запрет президенту Дональду Трампу на военные действия против Ирана без соглашения.

Палата представителей приняла резолюцию об ограничении президента США Дональда Трампа проводить военные действия против Ирана без соглашения с Конгрессом.

За это проголосовали 224 конгрессмена, против – 194. Среди тех, кто поддержал резолюцию, были и республиканцы.

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Чтобы документ вступил в силу, за него еще должен проголосовать Сенат.

В резолюции Трампа призвали “прекратить использование вооруженных сил США для ведения боевых действий в Иране или против него”, если Конгресс не объявит о войне или не примет специальное разрешения на использование ВС.

Напомним, 8 января Корпус стражей Исламской революции Ирана атаковал две иракские военные базы, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.