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Факты / Мир

Грузия хочет аналог нормандского формата для возвращения оккупированных РФ территорий

В Грузии хотят создать аналог нормандского формата, чтобы вернуть оккупированные Россией территории Южной Осетии и Абхазии.

Грузия хочет аналог нормандского формата для возвращения оккупированных РФ территорий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что вести диалог с Россией о возвращении территорий Грузии нужно при поддержке партнеров, поскольку самостоятельно решить этот вопрос не получится.

– Для того, чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы в противном случае окажемся. Нам нужна эта поддержка. Поэтому и Украина принимает участие в таком формате, а не входит в прямые отношения, – сказала Саломе Зурабишвили.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на такую ​​инициативу заявил, что аналог нормандского формата вряд ли поможет наладить отношения России и Грузии.

Ранее Саломе Зурабишвили сообщала, что Грузия не готова к сотрудничеству с Россией.

Источник: Первый канал Грузии

Фото: Саломе Зурабишвили

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