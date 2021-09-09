Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала возле линии соприкосновения в Луганской области, попала под обстрел боевиков так называемой ЛНР.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудников спецслужбы обстреляли во время работы в Трехизбенке.

— Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых, — отметили в ведомстве.

По информации спецслужбы, оккупанты стреляли из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.

Сейчас СБУ продолжает собирать доказательства в уголовном деле по факту вчерашнего обстрела позиций украинских военнослужащих. Это уже 64 производства с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области.

Напомним, российские наемники вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка. В результате атаки получили ранения шесть украинских военнослужащих.