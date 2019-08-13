Подержанные автомобили в Украине: цены и где выгоднее купить

Рынок продаж б/у автомобилей в Украине бьет новые рекорды. Ежемесячно службы регистрируют более 20 тыс. новых владельцев.

Большинство покупателей на рынке считают, что в сравнении с покупкой в интернете рынок выигрывает. Во-первых, экономия времени – за короткое время можешь посмотреть немало автомобилей. Во-вторых, усевшись за руль, можешь помечтать и почувствовать твой автомобиль или нет.

Сезонность влияет на цены на авто. Покупать машину лучше весной или летом, так как легче определить неисправности, а если продавать – то перед зимой.

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Сравнение цен в интернете и на рынке показало, что на рынке на нас могут заработать до $2 тыс.

Среди лидеров продаж – шести-семилетние машины с экономичными двигателями. В среднем такая обойдется в $7-$11 тыс. Выбирают бензиновые двигатели. Растет спрос на электрокары – пятилетний Nissan Leaf обойдется в $13 тыс. Покупают и премиум-класс – преимущество у внедорожников. Их оценивают в $30-$40 тыс.

К слову, один из самых известных испанских автобрендов до Второй мировой войны Hispano Suiza возвращается на рынок.

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