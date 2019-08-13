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Вживані авто в Україні: ціни та де вигідніше купити

Ринок продажів вживаних автомобілів в Україні б’є нові рекорди. Щомісяця служби реєструють понад 20 тис. нових власників.

Більшість покупців на ринку вважають, що порівняно з купівлею в інтернеті ринок виграє. По-перше, економія часу – за короткий час можеш подивитися чимало автомобілів. По-друге, вмостившись за кермо, можеш помріяти і відчути твій автомобіль чи ні.

Сезонність дуже впливає на ціни на авто. Купувати машину краще навесні або влітку, тому що легше визначити несправності, а якщо продавати – то перед зимою.

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Порівняння цін в інтернеті і на ринку виявило, що на ринку на нас можуть заробити до $2 тис.

Серед лідерів продажу – шести-семирічні автівки з економічними двигунами. В середньому така обійдеться у $7-$11 тис. Обирають бензинові двигуни. Збільшується попит на електрокари – п’ятирічний Nissan Leaf обійдеться в $13 тис. Купують і преміум-клас – перевага у позашляховиків. Їх оцінюють у  $30-$40 тис.

До слова, один із найвідоміших іспанських автобрендів до Другої світової війни Hispano Suiza повертається на ринок.

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