Вживані авто зі США: скільки коштують і як не потрапити на шахраїв

Нова автівка з салону далеко не кожному українцю по кишені. Є варіант набагато дешевший, але ризикований — придбати вживаний американський автомобіль. Такий транспорт можна дешево розмитнити та відремонтувати. Факти ICTV дізнавалися, як правильно обирати вживаний транспорт із США.

Майже місяць Олена разом зі своїм чоловіком шукали бажаний автомобіль. Головним критерієм для купівлі автівки став її розмір та комфортабельність, адже подружжя часто подорожує. Тож вибирали з американських автівок, які за останні кілька років набули неабиякої популярності в Україні.

– Ми дуже довго з чоловіком шукали потрібний варіант, бо на авто з Європи часто зменшують показники пройденої дистанції. Транспорт із США продають більш чесно, — розповіла Олена.

На інтернет-аукціоні родина Олени за $3 тис. придбала справжнього американця – паркетник Dodge Journey. Торги тривали місяць, ще місяць машину доставляли в Одесу.

Придбати машину на онлайн-аукціонах має змогу кожен. Покупець може по фото побачити, у якому стані авто. Аби відстежити, у яких ДТП воно було, коли востаннє проходило техогляд, можна замовивши так званий Carfax, у якому всі дані про машину.

– Такий автомобіль з Європи не придбати. Вигода найчастіше від $2 до $10 тис. Якщо брати авто з США від 1$ до 3$ тис., з ремонтом та всіма оформленнями коштуватиме $7-11 тис., — розповів власник транспортної компанії Назар Ужвій.

Зазвичай українці купують автомобілі не старіші за 10 років, і в Україні ремонт коштує значно дешевше, ніж у Сполучених Штатах.

Як правило, після купівлі потрібен ще місяць, аби машину відремонтували в Україні.

– Люди намагаються купувати авто з пошкодженнями задньої частини, бічним ударом, або автівки-потопельники. Транспорт з пошкодженнями на лобовій частині ремонтувати довго та дорого, — розповів співвласник СТО Аріф Мадрахімов.

Та попри економію, є ризики при купівлі заокеанського авто. Насамперед треба визначитися з компанією-посередником, яка приганяє машину, бо на ринку багато шахраїв.

– Слід обирати компанії з хорошою історією і відгуками про неї. Перед купівлею варто приділити увагу договору з компанією — повинні бути прописані умови стосовно того, якщо прийде автомобіль з більшими ушкодженнями ніж ті, що були заявлені при купівлі, — розповів адвокат Дмитро Ткаченко.

Бо інакше вам різницю ніхто не відшкодує. Та попри ризики, українські водії дедалі частіше обирають американців — завдяки дешевизні, доступному розмитненню та надійності.

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