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Как коронавирус повлиял на туризм и чего ждать после открытия границ

Отрасль, которая больше всего страдает от коронавирусной пандемии — туризм. В Европе туроператоры потеряли всего за месяц миллиард долларов, и дальше будет хуже, ведь в ближайшие месяцы испанские и итальянские курорты будут закрыты.

После карантина маршрутная карта авиакомпаний будет уменьшена, количество рейсов тоже, о дешевых или акционных аивабилетах следует забыть надолго. Чартерные рейсы тоже придется сократить, дата открытия границ — неизвестна.

Отечественный туристический бизнес тоже замер, продажи сократились на 90%. Что ожидает украинских путешественников — смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Португалия планирует открыть туристический сезон, но есть условия.

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