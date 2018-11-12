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Як на Львівщині відмовляються від поліетиленових пакетів

Життя без поліетилену – українські міста потроху розробляють стратегії, як хоча б поетапно почати відмовлятися від пластику, який отруює землю.

Приміром, у Львові вирішили припинити використання одноразових пакетів. Таке рішення ухвалили на виконкомі міськради. Це один із способів мерії розв’язати екологічну проблему. Раніше такий проект почали втілювати у Славській ОТГ, що на Львівщині. Адже напівпрозорі торбинки – справжня отрута для землі. Розкладаються щонайменше за сто-двісті років.

Відмовитися від поліетилену – поки справа добровільна. За шкідливі пакети не штрафуватимуть. Але еко-ідею люди підтримують.

Окрім торбинок із тканини, в місті пропонуватимуть і паперові пакунки. Деякі супермаркети вже почали продумувати концепції у стилі еко-френдлі.

Дивіться: Життя без пластику: як відмовляються від нього у світі та яка ситуація в Україні

Використання поліетиленових пакетів вже заборонено у 33 країнах світу. А з 2021 року така заборона діятиме у Євросоюзі. В Україні ж на законодавчому рівні наразі жодних обмежень.

Нагадаємо, студенти Сумського інституту харчових технологій винайшли їстівні пакети. Пакунки розкладаються через місяць, а при бажанні їх можна навіть з’їсти, як лапшу.

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