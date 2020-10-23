Как подобрать и вырезать тыкву на Хэллоуин

Тыквенный фонарь или Джек-фонарь — символ и неотъемлемый атрибут Хэллоуина. Это вырезанная из тыквы человеческая голова, внутри которой зажигают свечу. Вырезать такой фонарь можно самостоятельно.

Это способ развлечь себя на карантине и украсить дом. Вырезанную тыкву также можно заказать у мастеров по карвингу. Они с любого овоща могут сделать настоящее произведение искусства.

Выбрать тыквы для Хэллоуина довольно трудно. Прежде всего нужно обращать внимание на то, чтобы это была не очень толстостеная тыква. Обычно лучше вырезать большие, круглые и легкие тыквы.

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Во-вторых, стоит обратить внимание на форму, чтобы понять, что именно хотите вырезать. Это не обязательно должно быть страшное лицо, сейчас на тыквах с помощью трафаретов вырезают котов, замки или летучих мышей.

Для вырезания можно использовать обычный небольшой нож. После того, как вырезали основные детали — можно взять тонкий нож и сгладить все боковины и углы.

Эта работа считается простой в карвинга. Кроме этого есть еще специальная техника — скульптурная. Это уже не повторить дома. В руках мастера за 6-8 часов тыква превращается в настоящее произведение искусства.

Хэллоуин 2020

Хэллоуин 2020 будут отмечать накануне Дня всех святых — 31 октября, суббота. Этот день символизирует приход зимы и нечистых сил.

На Хэллоуин принято наряжаться в страшные костюмы вампиров, вурдалаков, ведьм. Некоторые любят переодеваться в персонажей из любимых фильмов или комиксов.