Как правильно пользоваться кондиционером, когда на улице жара

С приходом лета наступает сезон кондиционеров. В жару без них никак — ни в офисе, ни дома, ни, тем более, в транспорте. Но надо уметь правильно ими пользоваться. Иначе можно простудиться и даже подхватить воспаление легких. Как правильно пользоваться кондиционерами в автомобилях без риска для здоровья — в сюжете Фактов ICTV.

Водители рассказывают, что комфортная температура в автомобиле — примерно +21 градус. При этом следует знать несколько простых, но важных правил.

Не рекомендуется максимально понижать температуру и направлять потоки воздуха на себя или пассажиров. А еще охладительные системы сушат воздух, поэтому во время дальних путешествий необходимо проветривать салон каждые два часа.

Перед тем как включить кондиционер, стоит хотя бы на минуту открыть окна, чтобы выпустить горячий воздух. Чтобы не простудиться, температуру в салоне лучше выставить на 7-8 градусов ниже, чем на улице. Если сейчас +26, то при +20 градусах внутри авто будет комфортно и безопасно.

Не игнорировать такие правила советуют и медики, а еще — ухаживать за системой охлаждения, вовремя заменяя фильтры, чтобы через них в салон не попали бактерии и пыль. Их следует менять два раза в год.

Также перед жарким сезоном стоит проверить и систему кондиционирования, а также уровень охлаждающего газа — фриона.

Для профилактики фреон советуют полностью менять раз в два года. Это стоит около 500 грн, но если этого не делать — впоследствии ремонт системы обойдется в десятки тысяч.

А если следовать всем советам специалистов — жара водителям и пассажирам не страшна.

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