Як правильно користуватися кондиціонером, коли на вулиці спека

З приходом літа настає сезон кондиціонерів. У спеку без них ніяк – ні в офісі, ні будинку, ні, тим паче, в транспорті. Але треба вміти правильно ними користуватися. Інакше можна застудитися і навіть підхопити запалення легенів. Як правильно користуватися кондиціонерами в автомобілях без ризику для здоров’я – в сюжеті Фактів ICTV.

Водії розповідають, що комфортна температура в автомобілі – приблизно +21 градус. Водночас варто знати кілька простих, але важливих правил.

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Не рекомендується максимально знижувати температуру та спрямовувати потоки повітря на себе або пасажирів. А ще охолоджувальні системи сушать повітря, тому під час далеких подорожей необхідно провітрювати салон кожні дві години.

Перед тим як включити кондиціонер, варто хоча б на хвилину відкрити вікна, щоб випустити гаряче повітря. Щоб не застудитися, температуру в салоні краще виставити на 7-8 градусів нижче, ніж на вулиці. Якщо зараз +26, то за +20 градусів всередині авто буде комфортно та безпечно.

Не ігнорувати такі правила радять і медики, а ще – доглядати за системою охолодження, вчасно замінюючи фільтри, щоб через них у салон не потрапилибактерії та пил. Їх слід міняти двічі на рік.

Також перед спекотним сезоном варто перевірити й систему кондиціонування, а також рівень охолоджувального газу – фреону.

Для профілактики фреон радять повністю замінювати раз на два роки. Це коштує близько 500 грн, але якщо цього не робити – згодом ремонт системи обійдеться у десятки тисяч.

А якщо дотримуватися всіх порад фахівців – спека водіям і пасажирам не страшна.

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