Як правильно обрати навушники: поради експертів і на що звернути увагу

Як обрати гарні навушники – питання не з простих. Зараз на ринку є безліч моделей, які відрізняються між собою не тільки формами, а й характеристиками та ціною. Експерти підказали, на що варто звертати увагу при виборі навушників.

Зараз популярністю користуються бездротові моделі. Це вже не тренд, а необхідність!

– Це покращує зручність. Маленькі навушники потрібні для портативності – в них можна вийти на вулиці, покататися на велосипеді та пробігтися, – розповідає про переваги бездротових аналогів експерт з вибору навушників та автор відеооглядів Максим Співак.

А ще вони не плутаються і не тріскаються. Але остаточно дротові не витіснять, адже у них найвища якість звуку. Це все, що потрібно музикантам.

Не якість звуку, а зручність — насамперед важлива в щоденному користуванні.

– Вкладиші чудово підійдуть для повсякденного використання. З ними навіть не пітніють вуха, – розповідає автор ютуб-каналу інтернет-магазину побутової техніки Микола Хотинський.

Навушники-вкладиші — найпопулярніші й найдоступніші. Ціна стартує від 700 грн. Але вони й пропускають навколишній шум. Тож користувачі полюбили й амбушури, у народі – затички.

Проте надягаючи їх у місті, будьте обережні – ризикуєте не почути машину чи злого собаку. Меломани точно оберуть великі навушники, вони щільно і повністю охоплюють усе вухо.

– Великі навушники все ж таки формують мелодію — вони краще відтворюють повітряний та об’ємний звук, — ділиться враженнями Співак.

Що більший динамік гарнітури, то кращий звук він видає.

– Найбанальніше можна поміряти розмір діафрагми у динаміка навушника. У вкладишів, це як правило 7-10 мм. А у повнорозмірних – 40 мм, – додає Хотинський.

У якісних повнорозмірних навушників добра шумоізоляція. Так ви не заважатимете людям навколо. Таке задоволення — щонайменше 5 тис. грн.

Якщо ви прагнете ідеалу — вивчіть головну властивість аксесуарів.

Мова йде про АЧХ. Це амплітудно-частотна характеристика, яка має бути досить рівною. Тоді кількість басу, середніх та високих частот – на одному рівні.

Тому шукайте на пакуванні насамперед цю інформацію.

Окремо розробники виділяють ігрові навушники. Від решти вони відрізняються хіба яскравим оформленням та якісним мікрофоном. У спортивних навушників найважливіше, аби вони міцно трималися. Для цього вигадали гарнітуру у формі підкови. У масмаркеті українці найчастіше купують навушники за 1, 5 та 10 тис. грн. У професійних магазинах знайдете приклади й за понад $2 тис. Та хоч би де ви шукали, фахівці знають, як знайти найкраще!

Використовуйте для тестування навушників улюблений свій трек, який ви вже слухали мільйон разів. І тоді все буде легко та просто. Головне у виборі навушників – знати, на що звертати увагу.

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