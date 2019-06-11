Как привлечь туристов в деревни: проект Ивана Вережака в Новых лидерах 2

Иван Вережак – один из самых молодых сельских голов на Прикарпатье. Он доказывает, что при желании любое село можно осовременить и развивать. Он предлагает искать особенности каждого населенного пункта, которые бы привлекли туриста, и объединить их в единый кластер.

В качестве примера берет европейский опыт, где в каждом селе есть своя изюминка – мини-ферма, сакральное сооружение, современный музей или производство.

Молодость не помеха хорошему хозяину, а наоборот – стимул поощрить других. С таким настроением после заработков в Британии вернулся в родную Котикивку Иван Вережак. Выиграл выборы и как председатель начал сплачивать общество вокруг развития села. И ему удалось то, чего годами никто не делал.

Теперь Иван подготовил проект развития всего Покутья – это яркая часть Прикарпатья. И с ним отправился на Новые лидеры-2. У него немало смелых идей. Одна из них – восстановить костел в городе Городенка – он один из крупнейших на западе Украины. Здесь сохранились работы великого Пинзеля. Храм мог бы стать туристической изюминкой. Однако территория заброшена и здесь надо сплотить активных людей в современный туристический экологический кластер.

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Привлечь туриста может не только архитектура, но и различные мастера, как например гончары. Этому ремеслу здесь может научиться каждый желающий.

Но у Вережака планы дальновидные – провести чемпионат по гончарству. При развитии кластера, Иван берет пример европейский опыт, где чуть ли не в каждом селе есть своя особенность. В Копачинцах – это улиточная ферма.

В теплице более 200 тысяч улиток. Ферма работает всего год, но сюда уже едут туристы, были даже из Франции и Аргентины.

Днестровский каньон – еще одна достопримечательность Покутья. Здесь организуют сплавы мелководным судном, на байдарках и лодках – все вдоль лесов, водопадов, пещер и причудливых скал.

Чтобы объединить всех, Иван предлагает создать сайт с интерактивной картой. Там будет информация не только о мини-фермах, сакральных и архитектурных сооружениях, музеях или производствах, но и об услугах, которые могут предоставлять местные: жилье, парикмахерская или питания. Тогда и туристам будет комфортно, и местные смогут больше заработать.

Напомним, научить людей, как бороться за хорошие дороги, берется новый лидер Николай Мединский.

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