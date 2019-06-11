Як привабити туристів у села: проект Івана Вережака у Нових лідерах 2

Іван Вережак – один із наймолодших сільських голів на Прикарпатті. Він доводить, що за бажання будь-яке село можна осучаснити та розвивати. Він пропонує шукати особливості кожного населеного пункту, які б привабили туриста, та об’єднати їх в єдиний кластер.

За приклад бере європейський досвід, де в кожному селі є своя родзинка – міні-ферма, сакральна споруда, сучасний музей чи виробництво.

Молодість не перешкода доброму господарю, а навпаки – стимул заохотити інших. З таким настроєм після заробітків у Британії повернувся до рідної Котиківки Іван Вережак. Виграв вибори і як голова почав згуртовувати громаду навколо розбудови села. І йому вдалося те, чого роками ніхто не робив.

Тепер Іван підготував проект розвитку всього Покуття – це колоритна частина Прикарпаття. І з ним подався на Нові лідери-2. У нього чимало сміливих ідей. Одна з них – відновити костел у місті Городенка – він один із найбільших на заході України. Тут збереглися роботи великого Пінзеля. Храм міг би стати туристичною цікавинкою. Однак територія занедбана і тут треба згуртувати активних людей у сучасний туристично-екологічний кластер.

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Привабити туриста може не лише архітектура, а й різноманітні майстри, як наприклад гончарі. Цьому ремеслу тут може навчитися кожен охочий.

Але у Вережака плани далекоглядні – провести чемпіонат з гончарства. При розбудові кластера, Іван бере за приклад європейський досвід, де чи не в кожному селі є своя особливість. У Копачинцях – це равликова ферма.

У теплиці понад 200 тисяч равликів. Ферма працює лише рік, але сюди вже їдуть туристи, були навіть із Франції та Аргентини.

Дністровський каньйон – ще одна принада Покуття. Тут організовують сплави мілководним судном, на байдарках і човнах – усе вздовж лісів, водоспадів, печер і химерних скель.

Щоб об’єднати всіх, Іван пропонує створити сайт з інтерактивною мапою. Там буде інформація не лише про міні-ферми, сакральні та архітектурні споруди, музеї чи виробництво, а й про послуги, які можуть надавати місцеві: житло, перукарня чи харчування. Тоді і туристам буде комфортно, і місцеві зможуть більше заробити.

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