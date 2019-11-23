Как в обычной районной больнице удалось сделать успешную трансплантацию почки

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице успешно провели в Ковеле. Донором стал мужчина ради спасения жены. Женщина 6 лет была на гемодиализе, но состояние ее ухудшалось, поскольку из-за долговременной процедуры страдают другие органы.

34-летняя Надежда получила надежду на нормальную жизнь, согласившись на предложение волынских медиков сделать ей пересадку почки.

Смотрите: Двери открываются прямо на ходу: в Черкасской области критически не хватает скорых

Почечную недостаточность у женщины обнаружили после рождения второго ребенка. Три года Надежда ждала пересадки органа в Запорожье, но очередь почти не продвигалась.

Впоследствии выяснили, что ей подходит почка мужа. Поэтому, как только волынские медики предложили сделать женщине эту спасительную операцию – она ​​воспользовалась шансом.

Теперь после операции она и ее муж чувствуют себя хорошо. Процесс длился 3,5 часа одновременно в двух операционных. Чтобы провести первую пересадку почки в районной больнице 7 медиков полгода стажировались в нескольких странах Европы.

Ковельская районная больница впервые за 20 лет в Украине получила лицензию на трансплантацию. До сих пор пересадки органов выполняли только в четырех специализированных центрах, расположенных в крупных городах.

Напомним, хирурги-урологи из Львова сформируют пол годовалому ребенку-гермафродиту.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.