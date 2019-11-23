Як у звичайній районній лікарні вдалося зробити успішну трансплантацію нирки

Першу в Україні трансплантацію нирки у районній лікарні успішно провели у Ковелі. Донором став чоловік задля порятунку дружини. Жінка 6 років була на гемодіалізі, але стан її погіршувався, оскільки через довготривалу процедуру страждають інші органи.

34-річна Надія отримала надію на нормальне життя, зголосившись на пропозицію волинських медиків зробити їй пересадку нирки.

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Ниркову недостатність у жінки виявили після народження другої дитини. Три роки Надія чекала пересадки органу у Запоріжжі, але черга майже не просувалася.

Згодом з’ясували, що їй підходить нирка чоловіка. Тож щойно волинські медики запропонували зробити жінці цю рятівну операцію – вона скористалася шансом.

Тепер після операції вона і її чоловік почуваються добре. Процес тривав 3,5 години одночасно у двох операційних. Аби провести першу пересадку нирки в районній лікарні 7 медиків півроку стажувалися у кількох країнах Європи.

Ковельська районна лікарня вперше за 20 років в Україні отримала ліцензію на трансплантацію. Досі пересадки органів виконували лише у чотирьох спеціалізованих центрах, розташованих у великих містах.

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