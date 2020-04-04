Як утриматись від сімейних сварок під час карантину – поради психологів

Карантин – це не відпустка, а стрес, який сім’ї можуть і не витримати. У Китаї після епідемії збільшилася кількість розлучень, у Парижі на 40% зросли випадки домашнього насилля. Гендерні стереотипи під час карантину стають ще більш відчутними.

Жінки, як не крути, працюють більше: діти, чоловік, господарство та ще робота дистанційно. Якщо пара не дійде консенсусу – згодом можуть початися сварки. Вони можуть бути серйозніші ніж досі, адже до втоми фізичної додається втома психологічна.

Щоб утриматися від психологічного навантаження важливо чітко планувати день та дотримуватись розпорядку докарантинних часів. Розклад повинні мати всі члени сім’ї. Дозвілля теж треба планувати. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, за самоізоляцією українців стежитимуть через смартфони.

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