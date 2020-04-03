За самоизоляцией украинцев будут следить при помощи смартфонов

Министерство цифровой трансформации 6 апреля представит сервис, с помощью которого государство будет следить за соблюдением самоизоляции.

Минцифры должно до 5 апреля разработать электронный сервис с использованием мобильного приложения Дія для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции или обсервации.

Стоит отметить, что использовать такой механизм контроля государство сможет только при условии согласия человека.

Создание сервиса регламентируется постановлением правительства от 2 апреля.

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Распространяется этот мониторинг на людей, определенных пунктами 4 и 5 этого постановления.

Пункт 4 определяет людей, которые должны находиться на самоизоляции:

имели контакт с больным Covid-19, кроме людей, которые находились в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

те, у кого подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют Covid-19 и не требуют госпитализации;

лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

Пункт 5 определяет круг людей, которые должны в обязательном порядке пройти обсервацию:

лица, заявившие о добровольной госпитализации в обсерватор в связи с невозможностью соблюдения требований самоизоляции;

люди, которые дважды нарушили условия самоизоляции;

лица, имевшие контакт с больными или имеют признаки инфицирования и отказываются от медицинского обследования;

лица, осуществляющие пересечение границы;

люди, которые въезжают из Крыма и ОРДЛО.

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