Как власти Италии пытаются остановить распространение коронавируса страной

Все новости в Италии начинаются с коронавируса. Ведущая сегодня с хорошей новостью. Очередной местный житель с кашлем и температурой сдал анализы, коронавирус у него не подтвердили.

Вчера власть региона Марке хотела закрыть все школы как минимум до 2 марта, на всякий случай. Но на уровне премьер-министра было распоряжение – не паниковать и не останавливать занятия.

Власти хотят сдержать коронавирус на севере Италии. В так называемой красной зоне изолирования 50 тыс. человек. Они не имеют права уехать. Там закрыто буквально все. Музеи, театры, тренажерные залы, и все учебные заведения.

Но медики фиксируют все новые и новые случаи заражения коронавируса в Италии. Он уже добрался Флоренции и даже Сицилии. В Палермо госпитализирована женщина, которая прилетела из Бергамо. Обратилась в больницу с признаками гриппа, но у нее обнаружили коронавирус.

Вообще по всей Италии работники всех магазинов, салонов красоты, ресторанов получили от своих руководителей смс – если чувствуете себя плохо, на работу не ходите.

Италия остается на третьем месте по количеству инфицированных после самого Китая и Южной Кореи.

Факты ICTV ранее писали о том, что всем прибывающим в Украину из Италии начали мерять температуру.

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