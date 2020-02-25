Як влада Італії намагається зупинити розповсюдження коронавіруса країною

Усі новини в Італії починаються з коронавірусу. Ведуча сьогодні з гарною новиною. Черговий місцевий мешканець з кашлем і температурою здав аналізи, коронавірус в нього не підтвердили.

Вчора влада регіону Маркє хотіла закрити усі школи як мінімум до 2 березня, на всяк випадок. Але на рівні прем’єр міністра було розпорядження – не панікувати й не зупиняти занять.

Влада хоче стримати корона вірус на півночі Італії. У так званій червоній зоні ізольовані 50 тис. людей. Вони не мають права виїхати. Там зачинено буквально усе. Музеї, театри, тренажерні зали, та усі навчальні заклади.

Але медики фіксують все нові й нові випадки зараження коронавірусом в Італії. Він вже дістався Флоренції й навіть Сицілії. У Палермо госпіталізована жінка, яка прилетіла з Бергамо. Звернулася у лікарню з ознаками грипу, але в неї виявили коронавірус.

Взагалі по всій Італії працівники усіх крамниць, салонів краси, ресторанів отримали від своїх керівників смс – якщо почуваєте себе погано, на роботу не йдіть.

Італія залишається на третьому місці за кількістю інфікованих після самого Китаю і Південної Кореї.

Факти ICTV раніше писали про те, що всім, хто прибуває в Україну з Італії, почали міряти температуру.

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