Как высчитать размер пенсии в Украине и на что можно рассчитывать в старости

Дожить до старости и заработать достойную пенсию – непростая задача для украинцев в ​​современных реалиях, когда 3,5 наших граждан работает нелегально.

Можно ли уже сейчас узнать сколько мы будем получать в старости? В Министерстве социальной политики уверяют, что это возможно. Чтобы определить размер будущей пенсии, надо создать личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и найти услугу пенсионный калькулятор. Он позволяет легко рассчитать страховой стаж и размер будущих выплат.

Читайте: Сколько украинцев получают пенсию более 10 тыс. грн

Однако оказывается, сделать это уже не так легко. Для регистрации на сайте необходимо письменное заявление в территориальное отделение фонда. Есть и другой способ. В Минсоцполитики говорят, что за каждый год работы мы на пенсии получаем 1% от заработка. Но эти расчеты далеко не многих осчастливят.

Смешанную солидарную и накопительную системы пенсионных выплат должны внедрить до конца этого года. Но и здесь помешала коронакриза.

Пока чиновники решают, точно можно сказать одно: хочешь достойную пенсию – позаботься о себе сам. Для этого есть несколько вариантов: откладывать, открыть депозит или обратиться к частному Пенсионного фонда.

Также с 1 сентября 1.6 млн украинских пенсионеров получили перерасчет государственных выплат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.