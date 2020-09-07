Як вирахувати розмір пенсії в Україні та на що можна розраховувати в старості

Дожити до старості та заробити гідну пенсію – непросте завдання для українців в сучасних реаліях, коли 3,5 наших громадян працює нелегально.

Та чи можна вже зараз дізнатись скільки ми отримуватимемо в старості? В Міністерстві соціальної політики запевняють, що це можливо. Щоб визначити розмір майбутньої пенсії, треба створити особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та знайти послугу пенсійний калькулятор. Він дозволяє легко розрахувати страховий стаж та розмір майбутніх виплат.

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Проте виявляється, зробити це вже й не так легко. Для реєстрації на сайті потрібна письмова заява в територіальне відділення фонду. Є й інший спосіб. В Мінсоцполітики кажуть, що за кожен рік роботи ми на пенсії отримуємо 1% від заробітку. Але ці розрахунки далеко не багатьох ощасливлять.

Змішану солідарну та накопичувальну системи пенсійних виплат мали впровадити до кінця цього року. Але й тут завадила коронакриза.

Поки посадовці вирішують це, точно можна сказати одне: хочеш гідну пенсію – подбай про себе сам. Для цього є кілька варіантів: відкладати, відкрити депозит або звернутись до приватного Пенсійного фонду.

Також з 1 вересня 1,6 млн українських пенсіонерів отримали перерахунок державних виплат.