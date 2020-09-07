Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Ми рекомендуємо

Як вирахувати розмір пенсії в Україні та на що можна розраховувати в старості

Дожити до старості та заробити гідну пенсію – непросте завдання для українців в сучасних реаліях, коли 3,5 наших громадян працює нелегально.

Та чи можна вже зараз дізнатись скільки ми отримуватимемо в старості? В Міністерстві соціальної політики запевняють, що це можливо. Щоб визначити розмір майбутньої пенсії, треба створити особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та знайти послугу пенсійний калькулятор. Він дозволяє легко розрахувати страховий стаж та розмір майбутніх виплат.

Читайте: Скільки українців отримують пенсію більше 10 тис. грн

Проте виявляється, зробити це вже й не так легко. Для реєстрації на сайті потрібна письмова заява в територіальне відділення фонду. Є й інший спосіб. В Мінсоцполітики кажуть, що за кожен рік роботи ми на пенсії отримуємо 1% від заробітку. Але ці розрахунки далеко не багатьох ощасливлять.

Змішану солідарну та накопичувальну системи пенсійних виплат мали впровадити до кінця цього року. Але й тут завадила коронакриза.

Поки посадовці вирішують це, точно можна сказати одне: хочеш гідну пенсію – подбай про себе сам. Для цього є кілька варіантів: відкладати, відкрити депозит або звернутись до приватного Пенсійного фонду.

Також з 1 вересня 1,6 млн українських пенсіонерів отримали перерахунок державних виплат.

Теги: , ,

По темі

5 тис. грн замість Пакунку малюка: Приватбанк починає видавати картки
5 тис. грн замість Пакунку малюка: Приватбанк починає видавати картки
З 1 вересня зросла мінімальна пенсія – скільки платитимуть
З 1 вересня зросла мінімальна пенсія – скільки платитимуть
Соцдопомога одиноким матерям залишиться у них попри перерахунок
Соцдопомога одиноким матерям залишиться у них попри перерахунок
Батьки самі вирішуватимуть, що придбати замість Пакунка малюка – Мінсоцполітики
Батьки самі вирішуватимуть, що придбати замість Пакунка малюка – Мінсоцполітики
Як отримати гроші замість Пакунку малюка – пояснення Мінсоцполітики
Як отримати гроші замість Пакунку малюка – пояснення Мінсоцполітики
Самотні пенсіонери старші 80 років отримають допомогу – Мінсоцполітики
Самотні пенсіонери старші 80 років отримають допомогу – Мінсоцполітики
Скільки українців отримують пенсію більше 10 тис. грн
Скільки українців отримують пенсію більше 10 тис. грн
Які документи потрібні для оформлення пенсії в Україні
Які документи потрібні для оформлення пенсії в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх