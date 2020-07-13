Сколько украинцев получают пенсию более 10 тыс. грн

Более 10 тыс. грн пенсии получают 332 588 украинцев.

По данным ПФУ две трети украинцев получают пенсии до 3 тыс. грн, сообщили в Пенсионном фонде.

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Размер пенсий распределяется следующим образом:

1,4 тыс. грн, 70 487 человек, средняя пенсия — 967 грн;

1,5 тыс. грн — 1 465 человек, средняя пенсия — 1 449 грн;

2 тыс. грн — 1 845 674 человек, средняя пенсия — 1 749 грн;

3 тыс. грн — 5 158 392 человек, средняя пенсия — 2 348 грн;

4 тыс. грн — 1 671 624 человек, средняя пенсия — 3 450 грн;

5 тыс. грн — 884 418 человек, средняя пенсия — 4 449 грн;

10 тыс. грн — 1 277 186 человек, средняя пенсия — 6 745 грн;

больше 10 тыс. грн — 264 906 человек, средняя пенсия — 13 284 грн.

Всего в Украине 11 241 834 пенсионеров.

Повысили минимальную пенсию в Украине

С 1 июля в Украине повысили минимальную пенсию. Сейчас она составляет 1 712 грн.

С 1 июля повысили также прожиточный минимум. Сейчас он составляет 2 118 грн.

В связи с установлением нового прожиточного минимума в Украине выросли суммы социальных пособий.

Максимальный размер пособия по безработице в июле 2020 года составит 8 788 грн.