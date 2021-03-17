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Как вырастить микрозелень дома и в чем ее польза

Все больше украинцев начали интересоваться потреблением и выращиванием микрозелени. Некоторые даже имеют уже немалые фермы с различными культурами и выращивают их в промышленных масштабах.

Кажется, что такое производство легкое, но нет — имеет нюансы и требует технологий, чтобы это было экономически выгодно, а не убыточно. Факты ICTV расскажут, как правильно вырастить микрозелень и даже построить на этом бизнес.

Как вырастить микрозелень

Уже восемь лет одессит Иван Воробьев выращивает и продает экзотический для Украины микрогрин — пророщенную зелень. Он первый в стране начал это дело. Начинал с одной комнаты в квартире. Впоследствии производство разрослось, и мужчина арендовал склад.

Бизнесмен делится, для хорошего урожая микрозелени необходимо утеплить стены и обеспечить помещение вентиляцией. Температура воздуха должна составлять до 20°C. Еще один важный совет — семена должны созревать на кокосовой стружке.

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Польза микрозелени

Микрозелень содержит большое количество витаминов, к примеру в период активного роста содержание витамина С в ростках пшеницы превышает концентрацию в апельсиновом фреше.

Подробнее, как вырастить микрозелень и чем она полезна, читайте на Фактах ICTV.

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