Як виростити мікрозелень вдома та в чому її користь

Все більше українців почали цікавитися споживанням та вирощенням мікрозелені. Дехто навіть має вже чималі ферми з різноманітними культурами та вирощує їх у промислових масштабах.

Здається, що таке виробництво легке, але ні – має нюанси та потребує технологій, щоб це було економічно вигідно, а не збитково. Факти ICTV розкажуть, як правильно виростити мікрозелень та навіть побудувати на цьому бізнес.

Як виростити мікрозелень

Вже вісім років одесит Іван Воробйов вирощує і продає екзотичний для України мікрогрін – пророщену зелень. Він перший в країні розпочав цю справу. Починав з однієї кімнати у квартирі. Згодом виробництво розрослося, і чоловік орендував склад.

Бізнесмен ділиться, для гарного врожаю мікрозелені необхідно утеплити стіни та забезпечити приміщення вентиляцією. Температура повітря має становити до 20°C. Ще одна важлива порада – насіння повинно дозрівати на кокосовій стружці.

Користь мікрозелені

Мікрозелень містить велику кількість вітамінів, до прикладу у період активного росту вміст вітаміну С у паростках пшениці перевищує концентрацію в апельсиновому фреші.

Більше про користь та вирощування мікрозелені читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.