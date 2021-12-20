Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Как определить качественное сливочное масло: где покупать и как не попасть на фальсификат

Кристина Гавриш журналист Факты ICTV Юля Захарченко редактор ленты

Перед новогодними праздниками Факты ICTV проверили, есть ли в сливочном масле сливки. Где покупать, какой жирности, как не наткнуться на фальсификат, реально ли на глаз определить качество продукта?

Кристина Гавриш вместе с Общественным союзом защиты потребителей провели экспертизу и сдали 15 образцов масла в государственную лабораторию. Результаты исследования – далее в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

Несколько десятков производителей и разная жирность – размах цен тоже сбивает с толку. Как узнать: настоящее масло или подделка?

Влада Миронова – глава общественной организации, защищающей права потребителей. Она сразу опровергла миф, в который верят многие украинцы: настоящее масло должно быть очень твердым, а с примесями – мягким.

– Нет, мы не знаем, когда выкладывали эту продукцию: час назад, сутки прошли. На ощупь невозможно определить, – убеждена Влада Миронова.

Прежде всего она отметила, что подозрения должно вызвать очень дешевое масло. Дальше посоветовала отыскать на обертке государственный стандарт.

– Это главный ориентир, что перед вами – натуральный продукт! ДСТУ 4399:2005, — добавила она.

Но лучше все проверить. Факты ICTV взяли 15 образцов масла на экспертизу и сдали в государственную лабораторию Укрметртестстандарт.

Единственный ингредиент магазинного и домашнего масла – это молочные сливки. Отличие состоит только в технологии производства. В домашних условиях обычно взбивают миксером, а на заводе сливки переколачивает специальное устройство. В день он может произвести до 20 тонн масла.

На заводе производят масло трех жирностей: 69%, 73% и 82%, используя одинаковые молочные сливки. Отличаются брикетики только количеством жидкости – масло с жирностью 69% содержит ее больше всего.

— Чем выше содержание жира, тем меньше в нем влаги. Однако оно более калорийно и жирно. Я — поклонник менее жирного масла. Мое любимое – 69% масло, которое сохраняет все особенности, – убежден генеральный директор маслозавода Сергей Косяченко.

На изготовление одной пачки масла весом 200 г необходимо примерно 4 л молока, оптовая стоимость которого составляет не менее 11 грн/л.

Если цена масла ниже 44 грн – тогда появляется вопрос, из чего оно изготовлено. Разве что попало под акцию в магазине.

Заменить молочный жир горе-производители могут куриным, не имеющим вкуса и запаха, добавить пальмовое или кокосовое масло.

Иногда в сливочном масле может вообще не быть ни капли сливок. Натолкнулись ли Факты ICTV на такой продукт — у лаборатории уже есть ответ.

– Из 15 образцов масла только в одном нашли немолочные жиры, содержание которых не превышает 6%, – отметила заместитель руководителя Центра испытаний продукции Укрметртестстандарт Татьяна Шатайло.

Не исключено, что примеси были уже в молоке, закупленном производителем. Зная результаты лаборатории, попытаемся самостоятельно дома распознать фальшивку. Снаружи все масло желтое без подозрительных полос. По запаху они одинаковы.

Читайте
Зеленое золото Испании: как выращивают оливки и производят оливковое масло

Самый популярный домашний способ – растворение масла в кипятке. Однако после эксперимента можно заключить, что между растительными и молочными жирами разница незаметна.

Псевдомасло практически невозможно распознать на глаз. Единственный действенный совет – не покупать на стихийных рынках, в которых даже не дают чек, выбирать надежную сеть и проверенного производителя.

Или можно попытаться сделать масло самостоятельно дома. Правда, один кусочек может обойтись ориентировочно в 100 грн, а потратить на приготовление нужно около часа.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стоимость новогоднего меню 2022: сколько потратят украинцы на праздничный стол
Стоимость новогоднего меню 2022: сколько потратят украинцы на праздничный стол
Для украинских военных закупили испорченное мясо на 1,8 млн грн
Для украинских военных закупили испорченное мясо на 1,8 млн грн
Битва супермаркетов. Как магазины борются за покупателей и как правильно скупаться
Битва супермаркетов. Как магазины борются за покупателей и как правильно скупаться
Цены на продукты в Украине продолжают расти: эксперты назвали причины
Цены на продукты в Украине продолжают расти: эксперты назвали причины
Новогодний стол-2022 за год подорожал на 8,1% и обойдется более чем в 1,8 тыс. грн
Новогодний стол-2022 за год подорожал на 8,1% и обойдется более чем в 1,8 тыс. грн
Алкоголь, “борщевой набор”, хлеб и бакалея: как выросли цены в Украине за год
Алкоголь, “борщевой набор”, хлеб и бакалея: как выросли цены в Украине за год
Министр экономики объяснила причины повышения цен в Украине
Министр экономики объяснила причины повышения цен в Украине
Годовая инфляция замедлилась, но цены на продукты выросли: что подорожало
Годовая инфляция замедлилась, но цены на продукты выросли: что подорожало
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка