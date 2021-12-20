Как определить качественное сливочное масло: где покупать и как не попасть на фальсификат

Перед новогодними праздниками Факты ICTV проверили, есть ли в сливочном масле сливки. Где покупать, какой жирности, как не наткнуться на фальсификат, реально ли на глаз определить качество продукта?

Кристина Гавриш вместе с Общественным союзом защиты потребителей провели экспертизу и сдали 15 образцов масла в государственную лабораторию. Результаты исследования – далее в материале Фактов ICTV.

Несколько десятков производителей и разная жирность – размах цен тоже сбивает с толку. Как узнать: настоящее масло или подделка?

Влада Миронова – глава общественной организации, защищающей права потребителей. Она сразу опровергла миф, в который верят многие украинцы: настоящее масло должно быть очень твердым, а с примесями – мягким.

– Нет, мы не знаем, когда выкладывали эту продукцию: час назад, сутки прошли. На ощупь невозможно определить, – убеждена Влада Миронова.

Прежде всего она отметила, что подозрения должно вызвать очень дешевое масло. Дальше посоветовала отыскать на обертке государственный стандарт.

– Это главный ориентир, что перед вами – натуральный продукт! ДСТУ 4399:2005, — добавила она.

Но лучше все проверить. Факты ICTV взяли 15 образцов масла на экспертизу и сдали в государственную лабораторию Укрметртестстандарт.

Единственный ингредиент магазинного и домашнего масла – это молочные сливки. Отличие состоит только в технологии производства. В домашних условиях обычно взбивают миксером, а на заводе сливки переколачивает специальное устройство. В день он может произвести до 20 тонн масла.

На заводе производят масло трех жирностей: 69%, 73% и 82%, используя одинаковые молочные сливки. Отличаются брикетики только количеством жидкости – масло с жирностью 69% содержит ее больше всего.

— Чем выше содержание жира, тем меньше в нем влаги. Однако оно более калорийно и жирно. Я — поклонник менее жирного масла. Мое любимое – 69% масло, которое сохраняет все особенности, – убежден генеральный директор маслозавода Сергей Косяченко.

На изготовление одной пачки масла весом 200 г необходимо примерно 4 л молока, оптовая стоимость которого составляет не менее 11 грн/л.

Если цена масла ниже 44 грн – тогда появляется вопрос, из чего оно изготовлено. Разве что попало под акцию в магазине.

Заменить молочный жир горе-производители могут куриным, не имеющим вкуса и запаха, добавить пальмовое или кокосовое масло.

Иногда в сливочном масле может вообще не быть ни капли сливок. Натолкнулись ли Факты ICTV на такой продукт — у лаборатории уже есть ответ.

– Из 15 образцов масла только в одном нашли немолочные жиры, содержание которых не превышает 6%, – отметила заместитель руководителя Центра испытаний продукции Укрметртестстандарт Татьяна Шатайло.

Не исключено, что примеси были уже в молоке, закупленном производителем. Зная результаты лаборатории, попытаемся самостоятельно дома распознать фальшивку. Снаружи все масло желтое без подозрительных полос. По запаху они одинаковы.

Самый популярный домашний способ – растворение масла в кипятке. Однако после эксперимента можно заключить, что между растительными и молочными жирами разница незаметна.

Псевдомасло практически невозможно распознать на глаз. Единственный действенный совет – не покупать на стихийных рынках, в которых даже не дают чек, выбирать надежную сеть и проверенного производителя.

Или можно попытаться сделать масло самостоятельно дома. Правда, один кусочек может обойтись ориентировочно в 100 грн, а потратить на приготовление нужно около часа.

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