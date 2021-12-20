Як визначити якісне вершкове масло: де купувати та як не натрапити на фальсифікат

Перед новорічними святами Факти ICTV перевірили, чи є у вершковому маслі вершки. Де купувати, якої жирності, як не натрапити на фальсифікат, чи реально на око визначити якість продукту?

Христина Гавриш разом з Громадською спілкою захисту споживачів зробили експертизу та здали 15 зразків масла до державної лабораторії. Результати дослідження – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Декілька десятків виробників та різна жирність – розмах цін теж збиває з пантелику. Як розпізнати: справжнє масло чи підробка?

Влада Миронова – голова громадської організації, що захищає права споживачів. Вона одразу спростувала міф, в який вірить багато українців: справжнє масло має бути дуже тверде, а з домішками – м’яким.

– Ні, ми не знаємо, коли викладали цю продукцію: годину тому, доба пройшла. На дотик неможливо визначити, – переконана Влада Миронова.

Передусім вона зазначила, що підозри має викликати дуже дешеве масло. Далі порадила таки відшукати на обгортці державний стандарт.

– Це головний орієнтир, що перед вами – натуральний продукт! ДСТУ 4399:2005, – додала вона.

Але краще все перевірити. Факти ICTV взяли 15 зразків масла на експертизу та здали до державної лабораторії Укрметртестстандарт.

Єдиний інгредієнт магазинного та домашнього масла – це молочні вершки. Відмінність полягає лише у технології виробництва. У домашніх умовах зазвичай збивають міксером, а на заводі вершки переколочує спеціальний пристрій. За день він може виробити до 20 тонн масла.

На заводі роблять масло трьох жирностей: 69%, 73% та 82%, використовуючи однакові молочні вершки. Відрізняються брикетики лише кількістю рідини – масло з жирністю 69% містить її найбільше.

– Чим вищий вміст жиру, тим менше в ньому вологи. Проте воно більш калорійне та жирне. Я – прихильник менш жирного масла. Моє улюблене – 69% масло, яке зберігає всі особливості, – переконаний генеральний директор маслозаводу Сергій Косяченко.

На виготовлення однієї пачки масла вагою 200 г необхідно приблизно 4 л молока, оптова вартість якого становить щонайменше 11 грн/л.

Якщо ціна масла нижча, ніж 44 грн – тоді з’являється питання, з чого воно виготовлене. Хіба що потрапило під акцію в магазині.

Замінити молочний жир горе-виробники можуть на курячий, який не має смаку та запаху, додати пальмову чи кокосову олію.

Часом у вершковому маслі може взагалі не бути ні краплі вершків. Чи натрапили Факти ICTV на такий продукт – у лабораторії вже є відповідь.

– З 15 зразків масла лише в одному знайшли немолочні жири, вміст яких не перевищує 6%, – зазначила заступниця керівника Центру випробувань продукції Укрметртестстандарт Тетяна Шатайло.

Не виключено, що домішки були вже у молоці, яке закупив виробник. Знаючи результати лабораторії, спробуємо самостійно вдома розпізнати фальшивку. Зовні усе масло жовте та без підозрілих смуг. За запахом вони однакові.

Найпопулярніший домашній спосіб – розчинення масла в окропі. Проте після експерименту можна зробити висновок, що між рослинними та молочними жирами різниця непомітна.

Псевдомасло практично неможливо розпізнати на око. Єдина дієва порада – не купувати на стихійних ринках, в яких навіть не дають чек, обирати надійну мережу та перевіреного виробника.

Або можна спробувати зробити масло самостійно вдома. Щоправда, один шматочок може обійтися орієнтовно у 100 грн, а витратити на приготування потрібно близько години.

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